Altijd moe door de ziekte van Lyme: Na Duitse behandeling gaat het steeds beter met Lisan

BREDA - Bijna iedereen kent inmiddels het verhaal van de Bredase Lisan. Zij lijdt aan de chronische ziekte van Lyme. Artsen in Nederland konden haar niet meer helpen, maar dankzij een uitgebreide crowdfundingactie kon Lisan naar Duitsland voor behandelingen. En die hebben effect. Langzaamaan gaat het steeds iets beter met Lisan. Juist daarom is het extra zuur dat ze door het gevaar van het coronavirus nu thuis zit en haar nabehandeling is uitgesteld.

De Bredase Lisan was door de ziekte van Lyme constant moe. En artsen in Nederland konden haar niet helpen. Een dure behandeling is Duitsland was haar hoop. En dankzij een geslaagde crowdfundingactie en veel geldverdienacties kon ze de reis maken en de behandeling ondergaan. "Deze behandeling duurde 3 weken. De behandeling hielp en stukje bij beetje voelde ik me beter en sterker worden", vertelt ze.

Maar ook voor Lisan gooide corona ineens roet in het eten. "Helaas heb ik de vervolgbehandeling in Duitsland vanwege Corona uit moeten stellen en heb ik veel medicatie nodig om me goed te blijven voelen. Ik had 2x per week therapie die nu ook al een tijd niet door kan gaan." Bovendien zit Lisan nu al 80 dagen in quarantaine. Voor haar is het virus namelijk erg gevaarlijk. "Dat is moeilijk. Het huis voelt als een soort kooi."

"Wat ik het meest vervelend vind is dat ik me nu eindelijk wat beter voel maar toch weer thuis moet blijven. Ik wilde zoveel leuke dingen gaan proberen te doen, genieten, mijn rijbewijs halen bijvoorbeeld."

Positief

Toch weigert Lisan ondanks haar ziekte en de huidige lastige periode negatief te zijn. "Vergeleken met mijn leven voor de behandeling is alles zo anders. Ik kan dan nog niet naar school of fietsen of op stap, maar ik kan wel weer lopen en lekker in de zon buiten zitten. Ik kan nu langer dan 2 uur achter elkaar wakker blijven. Eindelijk durf ik weer een beetje in de toekomst te kijken. Verder dan alleen vandaag."

Gelukkig voor Lisan gaat het de goede kant op met het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames daalt, en er worden steeds meer versoepelingen doorgevoerd. "Als dat zo blijft dan gaat het voor mij ook mogelijk worden om wat dingen buiten huis te gaan doen. Stukjes wandelen bijvoorbeeld. Ik hou nu zo van wandelen nu ik weer kan lopen."

Wil jij Lisan helpen? Voor de medicatie en de nabehandeling is een nieuwe crowdfundingactie gestart. Met een donatie kun je Lisan enorm steunen. De actie vind je hier.