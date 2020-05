Twee mannen opgepakt na schietpartij aan de Middellaan

BREDA - De politie is vanavond uitgerukt voor een schietpartij. Die zou hebben plaatsgevonden aan de Middellaan. Er zijn twee mannen opgepakt.

De melding kwam iets over 19.00 uur binnen. Er zou op dat moment een schietpartij hebben plaatsgevonden aan de Nieuwe Dieststraat/ Middellaan in Schorsmolen. Politie is meteen met meerdere wagens ter plaatse gegaan.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er twee mannen zijn opgepakt.

Een deel van de straat is afgezet en de politie doet onderzoek.