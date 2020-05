Staatsbosbeheer is afval en vernielingen beu: alle paalkampeerplaatsen verdwijnen

BREDA - Staatsbosbeheer heeft besloten om de 17 paalkampeerterreinen, waarvan 5 in Noord-Brabant, te sluiten en ontmantelen. De overlast van gebruikers is de laatste jaren te groot geworden. De terreinen waren al tijdelijk gesloten in verband met de coronamaatregelen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de 17 paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer al tijdelijk gesloten. Echter heeft Staatsbosbeheer besloten dat de terreinen niet meer open gaan en ontmanteld worden. "Steeds vaker werd er vuur gebruikt, afval en toiletpapier achtergelaten, vernielingen aangebracht en langer en met meer mensen dan toegestaan overnacht", legt Staatsbosbeheer op hun site uit. Toezicht en handhaving zou niet langer haalbaar zijn.

Staatsbosbeheer begrijpt dat het voor sommige mensen een teleurstelling is. "Staatsbosbeheer vindt het erg vervelend voor de recreanten die wél voor hun rust van de paalkampeerterreinen genoten, maar de overlast van andere groepen gebruikers is de laatste jaren te groot geworden."

De 17 paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer lagen in Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (5), Zeeland (3), Utrecht (2), Flevoland (1) en Overijssel (1). Er blijven nu nog verschillende paalkampeerplaasten, voornamelijk particulier, over.