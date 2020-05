Tweede autobrand dit weekend: auto gaat in vlammen op aan Loenhoutstraat

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is er een auto uitgebrand aan de Loenhoutstraat. De politie gaat uit van brandstichting. De nacht ervoor ging er ook al een auto in vlammen op de Constatijnstraat.

Rond 03.35 uur uur kwam er een melding binnen bij de brandweer over de autobrand. De brandweer ging snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De auto zal weggetakeld worden.

Ook de politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Twee agenten op mountainbike kamde de omgeving uit, maar het is niet duidelijk of zij iets of iemand gevonden hebben. De politie doet onderzoek naar de brand. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.

Brandstichting

De laatste tijd vinden er wel meer autobranden plaats in Breda. De nacht van vrijdag op zaterdag brandde er ook al een auto uit aan de Constatijnstraat. Ook daar gaat de politie van brandstichting uit. Eerder brandde in de nacht van 13 op 14 april een auto uit aan de Scheldestraat. Op 23 april ging er een auto in vlammen op aan de Kleine Doornbos en twee dagen later aan de Elzenbroek. Begin deze maand brandde een auto aan de Epelenberg uit. Bij al deze autobranden sluit de politie brandstichting niet uit.

Getuigen

De politie is hard op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de brandstichting. Tips kunnen doorgegeven worden via 0900 8844, via meld misdaad anoniem 0800 7000 of via de politie whatsapp 06 1220 7006.