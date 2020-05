Poolse bevrijder Edmund Semrau deze week op 94-jarige leeftijd overleden

BREDA - Edmund Semrau, één van de laatste Bredase Poolse bevrijders, is op 25 mei overleden. Hij is 94 jaar geworden. Dat melden onder andere burgemeester Paul Depla op Twitter en de Eerste Poolse Pantserdivisie op Facebook. Eerder deze maand overleed ook veteraan Roman Figiel.

Zo’n driehonderd Poolse bevrijders bleven in Breda achter nadat ze in 1944 Breda hadden bevrijd. Eén laatst levende bevrijders was Edmund Semrau. Hij was bij veel herdenkingen aanwezig, zoals die in 2019. Op Twitter meldt burgmeester Paul Depla dat de veteraan deze week op 94-jarige leeftijd is overleden. "We herdenken Edward als een van de dappere Poolse strijders aan wie wij in Breda onze vrijheid danken", aldus de burgemeester.

"25 mei 2020. Vandaag overleed onze veteraan van de eerste Poolse Pantserdivisie, bevrijder van Breda, Edmund Semrau in de leeftijd van 94 jaar. We zullen hem missen. En dat hij rust in vrede", schrijft de 1e Poolse Pantserdivisie op Facebook. Op de facebookpagina Urzad do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych valt te lezen dat er vrijdag afscheid is genomen van de kapitein. "De kapitein zal altijd in onze herinnering blijven, niet alleen als degene die offers vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook degene die tot zijn laatste dagen zijn arbeidsethos behield", staat er op de pagina.

Roman Figiel

Eerder deze maand overleed de Bredase Poolse bevrijder Roman Figiel op 94-jarige leeftijd. Na de bevrijding woonde hij de rest van zijn leven in de Parel van het Zuiden, maar in de nacht van zaterdag op zondag 10 mei is hij om 04.15 uur op 94-jarige leeftijd overleden."Wij zullen hem blijven herdenken als een van onze grote helden", schreef de Eerste Poolse Pantserdivisie toen op Facebook.48