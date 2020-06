Milde coronaklachten? Vanaf vandaag gratis testen bij GGD teststraat

BREDA - Ben je niet topfit en lijken je klachten op corona? Dan kan je jezelf vanaf vandaag gratis laten testen bij de GGD teststraat bij het NAC-stadion. Via een landelijk nummer moet er van tevoren een afspraak gemaakt worden.

Sinds vanochtend 08.00 uur kan iedereen met milde klachten, die mogelijk duiden op corona, bellen naar het landelijke nummer 0800-1202. Via dat nummer kan er zeven dagen per week en gratis een afspraak gemaakt worden voor een coronatest bij de GGD. De test wordt dan in principe de volgende dag afgenomen. Om getest te worden moet een persoon klachten hebben. "Zonder klachten heeft het geen zin om de test af te nemen", aldus de Rijksoverheid.

Wachttijd

De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen. Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek op deze schaal is een enorme klus. Hierdoor kan het in het begin mogelijk langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. "Maar GGD’en zullen ervoor zorgen dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt."

Uitslag

Zowel bij een negatieve als een positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Bij een coronabesmetting belt de regionale GGD en wordt er gestart met een bron- en contactonderzoek. Besmette personen moeten in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Teststraat

De GGD heeft in Nederland 80 teststraten ingericht. Bredanaars kunnen op het parkeerterrein van het NAC-stadion door de teststraat. Sinds 6 april konden zorgmedewerkers met klachten, die patiëntencontact hebben en niet thuis kunnen blijven, hier met hun eigen voertuig een route rijden om getest te worden op COVID-19. Vanaf vandaag worden hier ook andere mensen met klachten vanuit hun auto getest.