Een verhuizing van 180 meter: verbouwing nieuwe politiebureau vandaag van start

BREDA - De verbouwing van het nieuwe Bredase politiebureau is vandaag van start gegaan. BAM Bouw en Techniek, dat ook verantwoordelijk was voor de make-over van de Barones, is vandaag begonnen met de werkzaamheden. Het politiebureau verhuist van de huidige plek aan het Chasséveld naar een gedeelte van het stadskantoor, zo'n 180 meter verderop.

Politieteam Markdal is uit haar jasje gegroeid op de huidige locatie aan het Chasséveld. Het huidige bureau is niet groot genoeg en voldoet ook niet meer aan de eisen en wensen van de politie. Daarom wordt er een nieuw politiebureau gerealiseerd slechts 180 meter verderop: in het stadskantoor.

In het zogenaamde 'stadskantoor c', dat recht tegenover het Chasséveld ligt, betrekt de politie de begane grond en de eerste verdieping. Het gaat in totaal om 2240 m2. Het overige gedeelte van het gebouw gaat de gemeente aan derden verhuren. Het nieuwe politiebureau zal bestaan uit een toekomstbestendig publieksgebied (waar inwoners de politie kunnen bezoeken), politiewerkgebied (met verschillende werkzones) en een ophoudgebied voor arrestanten. Het ontwerp is gemaakt door architect de Twee Snoeken.

Bam Bouw en Techniek is vandaag gestart met de verbouwing van het pand. BAM verricht de benodigde sloopwerkzaamheden en bouwkundige aanpassingen. De oplevering staat gepland voor voorjaar 2021.