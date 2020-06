De Vos zat maandagavond in BEAU om te praten over de heropening van de horeca (Foto: BEAU)

Ook in Breda woede over situatie op de Dam: 'Dit is niet uit te leggen aan de horeca'

BREDA - De situatie op de Dam gisteren zorgde voor veel woede en onbegrip door heel Nederland. Tijdens een demonstratie stonden duizenden mensen er veel te dicht op elkaar. Aan tafel bij BEAU sprak de eigenaar van Boerke Verschuren Johan de Vos zijn onbegrip uit: "Dit is niet uit te leggen aan de horeca. Als je zo'n demonstratie toelaat, geef dan ook de horeca meer ruimte."

Er heerste gisteren een euforische stemming in Breda. Eindelijk mochten na maanden de terrassen en restaurants weer open. Overal in Breda en de omliggende dorpen genoten mensen dan ook van een verfrissend drankje in de zon op het terras.

Maar ondanks het euforische gevoel, blijft de situatie schrijnend stelt Johan de Vos. Hij zat gisterenavond aan tafel bij BEAU om te praten over de heropening van de terrassen. Volgens hem gaat de horeca het met het huidige beleid nog steeds niet overleven. Want ook al zijn de terrassen weer open, met de verplichte afstand blijft de omzet vele malen lager dan normaal. En zodra het regent moeten gasten naar binnen, waar reserveren verplicht is en er een maximum aantal klanten bestaat van 30.

De situatie op de Dam zorgde bij De Vos, net als bij de andere ondernemers aan tafel bij Van Erven Dorens, dan ook voor veel onbegrip. In Amsterdam kwamen duizenden demonstranten samen. Het was daardoor veel te druk, maar burgemeester Halsema greep niet in. "Als je dit toelaat, laat het in de horeca dan ook toe", stelt De Vos. "Het is niet uit te leggen dat het bij een demonstratie wel mag, maar dat de horeca zich aan al die strenge regels moet houden. Je kunt de hele horecasector helpen met een ander beleid buiten. En de regels buiten versoepelen zou ook voor de evenementenbranche de golden ticket zijn."

Als ludieke actie heeft Boerke Verschuren inmiddels een facebookevenement aangemaakt: Demonstratienaval, van 12 tot 16 februari. "Kennelijk kunnen we buiten gewoon weer evenementen organiseren maar we moeten het geen evenement noemen maar demonstratie. Dus geen Braderie dit jaar maar een demonstratie, van een dag of 5! "