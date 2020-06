Werkzaamheden rond station Breda: Verschillende wegen 's avonds afgesloten

BREDA - Er wordt gewerkt aan de weg rond station Breda. Er wordt asfaltcoating aangebracht, zodat het asfalt langer meegaat. Die werkzaamheden leiden tot tijdelijke afsluitingen van verschillende wegen rondom het station. Dat gebeurt steeds 's avonds.



Aannemersbedrijf Van den Broek B.V. brengt in een aantal straten rondom het station een coating aan op de asfaltverharding. Hierdoor gaat het asfalt langer mee.

Er is dinsdagavond begonnen aan de Terheijdenseweg en een deel van de Terheijdensestraat. Woensdagavond wordt gewerkt aan het kruispunt Stationslaan-Buspassage Oost, het deel Terheijdenseweg vanaf het spoor en de Delpratsingel. Donderdag is de Stationslaan aan de beurt tussen Christian Huygenstraat en Doornboslaan en tussen kruispunt Terheijdenseweg – Stationslaan. Indien het vervolgens nog nodig is, wordt het laatste deel van de Stationslaan van vrijdag op zaterdag aangepakt.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk tussen 20.00 en 06.00 uur is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen blijven met enige hinder bereikbaar. Tussen 06.00 en 20.00 uur zijn er geen werkzaamheden en is doorgaand verkeer en parkeren mogelijk. Omdat de rijbaan tijdens het werk is afgesloten kun je je auto niet verplaatsen. Daarom verzoekt de gemeente omwonenden om tijdens het werk niet te parkeren in de parkeervakken. Bovendien voorkom je dan dat spetters van de coatingvloeistof op de zijkant van je auto komen. Deze spetters krijg je moeilijk weg.

Let wel op: Het werk is sterk afhankelijk van het weer. Bij regen of te lage temperatuur moet het werk 1 week uitgesteld worden naar 8 juni tot en met 12 juni.