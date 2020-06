Toch een eindmusical voor leerlingen groep 8: Chassé Theater stelt zalen beschikbaar

BREDA - Lange tijd zag het ernaar uit dat de eindmusicals van de leerlingen uit groep 8 dit jaar dit jaar in het water zouden vallen. Weinig basisscholen hebben de ruimte om de musicals op een verantwoorde manier op te voeren. Maar het Chassé Theater schiet nu te hulp. Het theater stelt twee zalen beschikbaar voor Bredase basisscholen om de eindmusicals tóch op te kunnen voeren voor de ouders.

De afgelopen periode kwamen er diverse geluiden vanuit de basisscholen dat zij niet precies wisten hoe zij hun eindmusical konden gaan faciliteren. Een ontzettende domper omdat veel leerlingen van groep 8 ook al een kamp, gala of andere activiteit hebben moeten missen. Het Chassé Theater biedt de leerlingen nu toch een knallende afsluiting. Het theater stelt zowel de Jupilerzaal als Koninklijke Drukkerij EM. de Jongzaal beschikbaar aan de Bredase basisscholen. Klassen kunnen optreden in één van de zalen met daarbij de trotse ouders in het publiek.

De reacties van de scholen op deze samenwerking zijn ontzettend leuk en dankbaar, laat het Chassé Theater weten. Op deze manier kan het schooljaar 2020 alsnog mooi worden afgesloten. De musicals worden opgevoerd in de eerste week van juli. Vanaf 1 juli mogen er in het Chassé Theater, net als in alle andere theaters en bioscopen, 100 mensen in een zaal zitten.