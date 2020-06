Bredase ondernemers verlengen op eigen initiatief sponsorcontract NAC: 'Juist nu!'

Een zeskoppige groep van Bredase ondernemers heeft het initiatief genomen om hun sponsorcontract bij NAC te verlengen, juist nu. NAC is enorm blij met het initiatief. "We zijn erg blij en trots op het feit dat we opnieuw op de steun van deze trouwe partners kunnen rekenen."

Ondanks het feit dat nog niet bekend is vanaf wanneer er weer gevoetbald kan worden, met óf zonder publiek, vonden de Bredase ondernemers die onderdeel zijn van de Mark en Aa Lounge juist nu het moment om de club onvoorwaardelijk te steunen.

“Dit is onze club waar we al jaren komen voor het voetballen, de gezelligheid en voor het onderhouden en uitbreiden van ons zakelijke netwerk. Toen wij enkele mede-ondernemers uit de lounge benaderden met het idee om nu al te verlengen reageerden zij direct enthousiast en sloten zonder twijfel ook aan ”, aldus initiatiefnemers Eelco Dielemans van CreatIT4u en Igor Goossens van ROI verhogen en ROI animations.

Sander Mijnhijmer, commercieel manager van NAC: “Dat de loyaliteit van onze sponsoren enorm groot is, dat is alom bekend. We zijn erg blij en trots op het feit dat we opnieuw op de steun van deze trouwe partners kunnen rekenen, juist nu, en hopen dat vele andere partners zich ook komend seizoen op deze wijze aan de club zullen verbinden.”