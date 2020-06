Rutte geeft duidelijkheid over zomervakantie: dit zijn de regels

BREDA - Premier Mark Rutte heeft vanavond tijdens een persconferentie meer duidelijkheid gegeven over de zomervakantie.

Over reizen in Nederland kon Rutte vanavond kort zijn. Dat is namelijk toegestaan. Wel waarschuwde de premier: Ga wijs op reis. Voorkom dus drukke plekken, houd je aan de regels en reis niet onnodig met het OV.

Reizen binnen Europa

Voor 12 landen binnen Europa geldt vanaf 15 juni code geel, omdat daar de risico's even groot zijn als in Nederland. Dat geldt onder andere voor Duitsland, België en Italië. Dat betekent dat toeristische reizen naar die landen weer zijn toegestaan. Daarbij zal ook de verplichting tot quarantaine vervallen. Je hoeft dan dus niet twee weken in quarantaine als je thuis komt uit één van die landen. Dat is momenteel, nu er nog code oranje geldt, nog wel het geval.

Tussen 15 juni en 15 juli zullen daar nog verschillende landen bij komen. Zo moeten Frankrijk en Spanje nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

Er zijn verschillende landen waar code oranje zal blijven bestaan. Dat gaat om Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn).

Dat Nederlanders naar landen in Europa mogen reizen, betekent uiteraard ook dat Europeanen uit die landen ook naar Nederland mogen reizen.

Reizen buiten Europa

Ook over reizen buiten Europa was Rutte kort. Landen buiten Europa blijven op code oranje staan. Dat betekent dat je alleen erheen moet reizen als het noodzakelijk is en wanneer je thuis komt moet je 2 weken in quarantaine.

Nederlandwereldwijd

Rutte maakte in zijn persconferentie duidelijk dat de regels rondom vakanties uiteraard afhankelijk zijn van de situatie én de regels in andere landen. Reisadviezen kunnen nog dagelijks worden aangepast. Rutte raadt Nederlanders aan om www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten te houden. "En als je op vakantie gaat, bereid je dan goed voor en blijf tijdens je reis de nieuwe informatie in de gaten houden", aldus de premier.