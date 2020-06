Forse domper voor de horeca: Fris en regenachtig weekend voorspeld

BREDA - De weersvoorspellingen voor aankomend weekend zien er niet goed uit voor de horeca. Na wekenlang heerlijk weer, lijk het dit weekend fris en regenachtig te worden. Geen terrasweer dus.

Na ruim tweeënhalve maand gesloten te zijn geweest mocht de horeca 1 juni eindelijk de deuren weer openen. En daar genoten Bredanaars en horeca-uitbaters massaal van. Tijdens de openingsdag was de sfeer in de binnenstad erg gezellig. Ook het weer werkte goed mee. In Breda werd zo'n 26 graden bereikt.

Aankomend weekend ziet er helaas minder goed uit voor de horeca. En dat is een flinke domper. De regels rondom corona zijn voor binnen namelijk een stuk strenger dan voor op het terras. In totaal mogen er maximaal dertig gasten binnen zitten. En dat is voor de meeste horecazaken een stuk minder dan normaal. Wil je jezelf van een plekje verzekeren in jouw favoriete restaurant? Dan moet je van tevoren reserveren. Heb je coronaklachten? Dan blijf je thuis.





Weersvoorspelling

Weerbericht door weerman Nico Koevoets:

Vrijdag

Op de Noordzee heeft zich een actief lagedrukgebied gevormd. Het brengt op de Britse eilanden veel wind. In Brabant blijft de wind beperkt tot matig, 3 tot 4 Beaufort uit het zuidwesten. Wel kunnen er in de buurt van buien forse windstoten voorkomen. Het is wisselend bewolkt met soms wat zon, maar ook kans op lokale buien die zwaar kunnen zijn. Net zo plaatselijk valt er weinig of niets. Het wordt met maximaal 16 graden nog een stapje frisser.



Zaterdag

Het genoemde lagedrukgebied blijft in de buurt rondtollen en ligt zaterdag boven het noorden van Engeland. De zuidwestenwind zwelt dan wat aan naar matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). In de buurt van buien zijn zwaardere windstoten mogelijk. Opnieuw is het wisselend bewolkt met wat zon afgewisseld door zwaar bewolkte perioden. Er is kans op buien die plaatselijk zwaar kunnen zijn, maar net zo plaatselijk valt er maar weinig neerslag. Maxima rond 16 graden.



Zondag

Het lagedrukgebied ligt zondag op de Nederlandse kust maar neemt in activiteit af. Desondanks blijft het wisselend bewolkt en kunnen er lokaal nog buien vallen. De wind is naar het westen gedraaid en met 3 Beaufort matig. De temperatuur blijft rond 16 graden hangen.