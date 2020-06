Een terrasje pakken ín het NAC-stadion: vanaf vandaag kan het

BREDA - Speciaal voor alle supporters die NAC en het Rat Verlegh Stadion missen, komt de club met iets heel bijzonders. Vandaag opent namelijk het Rat Verlegh Terras. Deze keer geen voetbal kijken, maar een heerlijk biertje drinken langs de rand van het veld.

Het Rat Verlegh Terras biedt de mogelijkheid aan supporters om, na maanden van afwezigheid, het Rat Verlegh Stadion te bezoeken onder het genot van een biertje en een bitterbal. Hiervoor wordt in NAC-sferen een terras opgezet aan de rand van het veld.

Je gaat naar het terras via de spelerstunnel. Zo krijg je een uniek inkijkje in het stadion. Verder zullen ook (oud-)spelers een bezoek brengen. Het Rat Verlegh Terras werkt met mobiele bestellingen. Op elke tafel zit een sticker met een QR-code. Via deze code kun je bestellen en afrekenen. De bediening zal zorgen dat jouw drankjes en hapjes veilig aan tafel worden gebracht.

Heb jij ook altijd al een terrasje willen pakken in het NAC-stadion? Dan moet je wel van tevoren reserveren. Er zijn in totaal 25 tafels beschikbaar. Reserveren kan met maximaal vier personen uit één gezin en maximaal twee personen uit meerdere huishoudens. Vooralsnog is het Rat Verlegh Terras de hele maand juni geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.

Je plaatsje op het terras reserveren kan telefonisch via 076-7640650 (tussen 09.00 uur en 20.00 uur) of door een mail te sturen naar info@nhgbreda.nl.