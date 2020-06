Brandweer rukt uit voor brand aan Wilhelminasingel: straat afgesloten

BREDA - Er woedt een brand in een appartementencomplex aan de Wilhelminasingel. De brandweer is ter plaatse, en de weg is afgezet door de politie.

De melding kwam om 11.40 uur binnen. Er woedde op dat moment een brand in een woning in een appartementencomplex aan de Wilhelminasingel. De brandweer kwam met spoed met twee voertuigen ter plaatse.

Politie kwam ook ter plaatse. De weg werd afgezet zodat de brandweer ruimte had om zijn werk te doen. Wat er precies in brand staat en hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.



Perry Roovers