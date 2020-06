Afronding Driesprong een feit: 'Er waren 2000 geïnteresseerden voor deze 17 woningen'

BREDA - De afronding van de nieuwe wijk 123Sprong bij het Brabantpark is een feit. Donderdag 4 juni kregen de eerste huurders de sleutels van de nieuwste appartementen. De sociale huurwoningen voldoen dankzij duurzame maatregelen aan de duurzaamheidseisen voor een CO2-neutraal gebouw.

De nieuwbouw bleek populair bij Bredase woningzoekenden. Er waren maar liefst 2.000 geïnteresseerden voor de appartementen. "De animo voor deze duurzame én betaalbare huurwoningen in een groene omgeving is bijzonder groot. Dat laat zien hoe belangrijk het is dat wij blijven werken aan het verder uitbreiden van onze voorraad sociale huurwoningen", aldus Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg.

Afgelopen donderdag was het dan zover. Woningcorporatie WonenBreburg reikte toen de sleutels aan de eerste huurders uit. In totaal nemen 17 huurders plaats in het nieuwe gebouw in de wijk 123Sprong. De herontwikkeling is met de opening van dit gebouw afgesloten. "Ik hoop dat de zeventien nieuwe huurders een fijn thuis vinden in deze verborgen parel van Breda. We zijn trots op de prachtige gemêleerde buurt waar ook de oorspronkelijke Molukse bewoners prettig wonen.”

Het nieuwe appartementencomplex bestaat uit vier woonlagen. Het zijn sociale huurwoningen, die zijn bedoeld voor een- of tweepersoonshuishoudens. De appartementen hebben een huurprijs van circa 620 per maand. Dankzij duurzame maatregelen, zoals schil- en dakisolatie, zonnepanelen en slimme ventilatie, voldoet het gebouw aan de duurzaamheidseisen voor een CO2-neutraal gebouw.

Molukse wijk

De zeventien sociale huurappartementen zijn onderdeel van de realisatie van 267 huur- en koopwoningen in de voorheen Molukse wijk. De verouderde huizen en bedrijfspanden hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw in een ruime, parkachtige omgeving rondom de Molukse kerk en buurthuis Toma. Het laatste deelplan bestaat uit de bouw van tien koopappartementen van Okko Project. Dan is de nieuwe wijk 123Sprong tussen de spoorlijn en Tilburgseweg een feit.