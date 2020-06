Studenten Avans krijgen ook na de zomer roosters die starten en eindigen buiten de spits

BREDA - Studenten van Avans Hogeschool zullen ook na de zomer roosters krijgen waarbij lessen niet starten of eindigen in de spits. Dat heeft Avans bekend gemaakt. Het is voor de Hogeschool namelijk niet mogelijk om de roosters pas na 1 augustus, wanneer nieuwe versoepelingen worden verwacht, te maken. Daarom kiezen ze voor duidelijkheid, en worden de huidige regels rondom reizen buiten de spits ook toegepast in de roosters van september.

Op 15 juni mogen hogescholen de deuren weer openen. Die opening gaat uiteraard wel gepaard met verschillende regels. Zo moeten studenten anderhalve meter afstand houden tot elkaar, en is het voor studenten verboden om tijdens de spits met het openbaar vervoer te reizen. Hogescholen moeten dus roosters maken waarbij studenten niet in de spits starten of klaar zijn met colleges. En dat doet Avans niet alleen tot de zomer. Ook na de zomer zullen de roosters van de studenten starten en eindigen buiten de spits: dus tussen 11.00 uur en 15.00 uur of na 20.00 uur.

Na de zomer nog rekening houden met het reizen buiten de spits is misschien helemaal niet nodig. De Vereniging Hogescholen heeft laten weten dat vanaf 1 augustus mogelijk verdere versoepelingen komen in verband met die mogelijke reistijden. Maar het College van Bestuur van Avans wil met het besluit tijdig helderheid verschaffen. "Het is onwenselijk om zo kort voor de start van studiejaar alsnog het rooster om te gooien door met meerdere tijdsvakken te gaan werken." Bovendien is de timing ongelukkig, aangezien de roosters voor die eerste maanden al lang rond dienen te zijn en 1 augustus midden in de welverdiende zomervakantie valt. "Dán nog wijzigingen doorvoeren levert niet alleen een onwenselijke extra werkdruk op voor docenten en medewerkers onderwijslogistiek, maar brengt daarnaast ook weer grote onduidelijkheid voor studenten met zich mee. "

Aanvullingen

Er vinden dus geen wijzigingen meer plaats van de roosters, ook niet wanneer de regels rondom reizen in het OV versoepeld worden. Wat wél kan, afhankelijk van de aard van versoepeling, is dat er sprake kan zijn van aanvullingen op de roosters. "Dit zijn aanvullingen die geen invloed hebben op de bestaande roosters. Het is nog niet bekend wat die aanvullingen precies zullen zijn."