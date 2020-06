Wout Neelen zet handtekening onder eerste profcontract bij NAC

BREDA - Al jaren speelt Wout Neelen in het geel-zwart van De Parel van het Zuiden. Zijn carrière in Breda krijgt nu een volgend hoogtepunt: de verdediger annex middenvelder zette vrijdag zijn handtekening onder een meerjarig profcontract.

Als 11-jarige kwam Neelen over van RKSV Cluzona, waarna het kind van de club de volledige jeugdopleiding doorliep. Vervolgens klom hij door naar het eerste elftal. Daarin maakte hij op zondag 8 maart zijn officiële debuut in de gewonnen wedstrijd tegen Roda JC (4-1).



De uit Wouw afkomstige verdediger maakte sinds de voorbereiding op het huidige seizoen deel uit van de eerste selectie. Tijdens de voorbereiding maakte hij enkele keren minuten. Wat volgde was een lastige tijd voor Neelen: door een blessure stond hij enkele maanden aan de kant.



De jonge mandekker knokte zich terug en maakte dus in de laatste wedstrijd van dit seizoen, dat vroegtijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis, zijn officiële debuut. Nu mag Neelen een nieuw hoogtepunt beleven: zijn eerste profcontract bij NAC. Wout tekent voor twee jaar met de optie voor nog een jaar.



Wout Neelen: "Als je in de jeugdopleiding speelt hoopt je natuurlijk te mogen debuteren bij het eerste elftal. Afgelopen seizoen tegen Roda JC was voor mij dit moment. Om dan kort daarna een eerste contract te mogen tekenen voelt goed en geeft vertrouwen. Dit is een bekroning op het harde werk van de afgelopen jaren. Nu is het zaak om hard te blijven werken en om belangrijk te kunnen zijn voor het team."



Tom van den Abbeele: "Het voelt altijd goed om een speler die negen jaar binnen de jeugdopleiding heeft gespeeld een contract aan te kunnen bieden. Enerzijds zegt dit dat we een goede jeugdopleiding hebben, anderzijds past het perfect in het beleid van NAC. Een beleid waarin we eigen jongens een kans willen geven. Wij zien in Wout veel potentie. Hij is een polyvalente speler, een speler voor het NAC van de toekomst. Met deze overeenkomst krijgt hij de kans om zich volledig te ontplooien in het Rat Verlegh Stadion."