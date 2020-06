Waterspeelplaats Nelson Mandelaplein op regenachtige middag geopend

BREDA - Wethouder Paul de Beer had er geen ideaal weer bij, maar toch opende hij vanmiddag de waterspeelplaats aan het vernieuwde Nelson Mandelaplein. Eerder vandaag deed hij dat ook al op de Markt in Prinsenbeek, waar ook een waterspeelplaats is gerealiseerd.



Zaterdagmiddag opende wethouder Paul de Beer de waterspeelplaats op het vernieuwde Nelson Mandelaplein in de wijk Tuinzigt. Via de telefoon was de wethouder in staat om de waterspeelplaats aan te zetten. Uiteraard ging hij in het midden staan maar door de wind werd hij toch nat. Al snel waren er een aantal kinderen die door de fonteinen liepen, ondanks hun natte pak hadden ze waanzinnig veel plezier.