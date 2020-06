Forse subsidie voor de jeugddans van de Stilte: 700.000 euro

BREDA - De Stilte wordt vanaf 2021 weer opgenomen in de landelijke basisinfrastructuur. Dit betekent dat de culturele instelling een jaarlijkse bijdrage van €700.000 zal ontvangen van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Van 2009 tot en met 2012 was het genre 'jeugddans' voor het laatste opgenomen in de landelijke Basisinfrastructuur. Ook destijds ontving de Stilte een structurele bijdrage van het ministerie, maar door cultuurbezuinigingen werd het genre 'jeugddans' geschrapt. In 2019 adviseerde de Raad voor Cultuur om jeugdpodiumkunsten weer op te nemen in de Basisinfrastructuur.

Dat gebeurde op 4 juni. Onder het genot van champagne vierde Marianne de Bie, wethouder cultuur, en medewerkers van de Stilte de opname in de Basisinfrastructuur. Door het positieve advies krijgt de Stilte een jaarlijkse bijdrage van €700.000 van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "De Stilte heeft een grote expertise op het vlak van jeugddans voor de jongste toeschouwers en is zeer ondernemend op het vlak van educatie", aldus de Raad voor Cultuur.

Het gezelschap is de enige culturele instelling in Breda die vanaf 2021 to de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) behoort. In Brabant verdubbelde het aantal kunstinstellingen in de BIS van zes naar twaalf.