Klussers schieten zorgmedewerkers van Breedonk te hulp

BREDA - Het zijn drukke tijden voor zorgmedewerkers van woonzorgcentrum de Breedonk. Dag en nacht zetten zij zich vol overgave in voor hun patiënten. Dringende klussen in huis bleven daardoor noodgedwongen liggen. Dat moest anders vonden ze bij Stichting HORNBACHhelpt, die de klusservice voor zorgmedewerkers op touw zette.

Na een oproep aan medewerkers van het woonzorgcentrum worden nu tientallen klussen in de regio uitgevoerd, onder het motto: terwijl Nederland op jou bouwt, bouwen wij vóór jou.

“Sinds de uitbraak van het coronavirus draaien zorgmedewerkers overuren”, vertelt Maarten Post van de stichting. "Klussen is er voor hen even niet bij, en dat terwijl het laten liggen van een klus erg vervelend kan zijn. Dat soort beslommeringen kan je er als zorgmedewerker natuurlijk niet bij hebben. En dus besloten wij in actie te komen en iets terug te doen voor al die mensen die ongelofelijk dankbaar werk verrichtten.” Bij woonzorgcentrum de Breedonk in Breda was men direct enthousiast over de geboden hulp.

Lekkende kranen, kapotte afvoer

Via de klusservice worden kleine, urgente klussen uitgevoerd. Post vervolgt: “Denk aan het verhelpen van lekkages, het vervangen van een afvoerslang van de vaatwasser of het vernieuwen van kitwerk in de badkamer. Dat doen we in samenwerking met regionale montagepartners, die vanwege de coronacrisis minder werk hadden. Zo helpen we ook zzp’ers in de bouw, voor wie de arbeidskosten vanzelfsprekend door ons vergoed worden. We gaan door het hele land aan de slag. Uiteraard houden we ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en worden klussen op veilige afstand uitgevoerd. Vorige week werden al diverse projecten uitgevoerd, onder andere in Geleen, Kerkrade en Maastricht. Deze week starten we in Breda en omliggende plaatsen.”