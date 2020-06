Bredase Glenn (27) maakt mondkapjes tegen racisme: 'Deel van opbrengst gaat naar goede doel’

BREDA - De strijd tegen racisme combineren met het verplicht dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Dat doet de 27-jarige Glenn Fachrul-Tuankotta met zijn anti-racisme mondkapjes. Een deel van de opbrengst van de Black Lives Matter-actie van Fachrul-Tuankotta gaat naar goede doelen, die strijden tegen racisme.

Bredanaar Glenn Fachrul-Tuankotta vindt het belangrijk om er representatief uit te zien. Nu sinds 1 juni iedereen in het openbaar vervoer een mondkapje moet dragen is het onderdeel van de outfit geworden. "Recentelijk realiseerde ik me dat je met je kleding een boodschap uit kan dragen. Het is een vorm van expressie en het is heel persoonlijk. Vanuit dat perspectief ontstond mijn idee: een mondkapje met de kleuren van de Molukse vlag. Toen ben ik mijn bedrijfje mondjesmaat.com gestart en al snel breidde het assortiment uit met ook de Marokkaanse, Turkse en Nederlandse vlag."

De 27-jarige Fachrul-Tuankotta is van Molukse afkomst, maar geboren en getogen in Breda. "Ik heb mijn hele leven relatief weinig te maken gehad met racisme, maar genoeg mensen in mijn omgeving hebben hier wel mee te maken gehad. Dit gaat me aan het hart." De laatste twee weken zijn er in Amerika grote protesten gaande tegen racisme en politiegeweld. De aanleiding daarvoor was het overlijden van George Floyd. Afgelopen week zijn er in diverse plekken in Nederland protesten geweest om solidariteit de tonen aan Amerika. Ook Glenn wilde in samenwerking met BredaOriginals zijn steentje bijdragen aan de strijd tegen racisme. "No justice, no peace is één van de boodschappen uit de BLM-collectie. Een boodschap die niet alleen aandacht verdient tijdens protesten, maar het liefst het hele jaar door. Dat betekent ook bij dagelijkse bezigheden zoals reizen in het Openbaar vervoer." De BLM- collectie mondkapjes zijn gemaakt van enkellaags 52% katoen en 48%polyester, 4.2oz en kosten 8,95 per stuk.

De BLM-actie staat sinds gisteren online op mondjesmaat.com. Voor ieder verkocht mondkapje gaat er 50 eurocent naar Amnesty International en 50 eurocent naar de Black Lives Matter Foundation. "Hopelijk kunnen we met deze actie een mooi bedrag doneren tegen racisme."

Een van de mondkapjes uit de BLM-collectie.



De Bredase Glenn Fachrul naait de mondkapjes thuis zelf. - Glenn Fachrul-Tuankotta