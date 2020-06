De eerste oogst van eigen land: Herenboeren Op 't Lies na jaren voorbereiding van start gegaan

BREDA - Na jaren voorbereiding, het vinden van een geschikte locatie, voldoende deelnemers en het zaaien en oogsten van het land in tijden van extreme droogte, vond zaterdag 6 juni de eerste uitgifte plaats van Herenboeren Op ’t Lies. Ruim 143 huishoudens kwamen in diverse tijdsblokken hun groenten ophalen. Lokaal en gezond eten van je eigen boerderij in Breda is een feit.

Al sinds 2017 maakt een groep kartrekkers zich hard om in Breda het concept Herenboeren uit te rollen. Nadat eind 2019 de locatie bekend werd en er begin 2020 gezaaid kon worden was zaterdag de dag om de 1e oogst op te halen. “Deze week starten we met eikenblad-, bind-, en kropsla en koolrabi. Het wordt dus veel sla eten voor de mensen, maar het is een begin. De komende maanden werken we hard op het land om ook rode biet, broccoli, spitskool, andijvie, knolvenkel, prei en diverse slasoorten te kunnen oogsten”, aldus boer Margje.

Lokaal, gezond eten en een gezonde leefomgeving

Midden in de coronatijd is Herenboeren Op ’t Lies van start gegaan. Juist in deze tijd lijkt het nog logischer om te zorgen voor lokaal, gezond eten en een gezonde leefomgeving. Herenboeren Op ‘t Lies zorgt dat het land zo natuur-inclusief mogelijk verbouwd wordt. Dat is goed voor het land, het eten en de biodiversiteit in de omgeving.

Wandelpaden en boompjes

Het 20 hectare stuk grond ligt aan de Sprundelsebaan in Breda. De gemeente Breda heeft er inmiddels een mooi wandelpad aangelegd. Ook staan er jonge boompjes, omheiningen, heel veel soorten groenten en er lopen inmiddels ook een aantal biggetjes rond. Wil jij ook graag mede-eigenaar worden van een boerderij in de buurt en lokaal en gezond eten? Dat kan nu nog, maar wees er snel bij, want Herenboeren Op ’t Lies heeft ruimte voor nog maar 50 huishoudens.

Online informatieavonden

Op donderdag 11 en 25 juni organiseert Herenboeren Op ’t Lies online informatie-avonden om het concept toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Om aan te melden of meer informatie kunt u terecht op www.herenboerenbreda.nl.