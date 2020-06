Druktemeter voor alle natuurgebieden rond Breda

BREDA - De druktemeter is een handig hulpmiddel voor Bredanaars om drukke plekken te vermijden. Wie van plan is om naar de binnenstad of de Galderse Meren te gaan, kan daarvoor via een whatsappje snel de drukte checken. Sinds dit weekend bestaat er ook een 'druktemeter' voor alle natuurgebieden rond Breda.

VisitBrabant heeft een 'druktemeter' gelanceerd voor alle populaire natuurgebieden in de provincie. Wie bijvoorbeeld van plan is om het Mastbos, het Ulvenhoutse Bos, het Liesbos of de boswachterij Dorst te bezoeken, kan op de interactieve kaart direct de drukte checken. De druktemeter van de Brabantse natuurgebieden gebruikt drie kleurcodes. Groen: het is rustig, je kunt gerust komen recreëren.Oranje: het is aan de drukke kant, overweeg elders naartoe te gaan.Rood: het is te druk, ga naar een andere locatie.

In tegenstelling tot de Bredase druktemeters is de 'meter' van VisitBrabant niet te whatsappen. Je kunt de interactieve kaart via de site raadplegen. De Bredase druktemeters werken anders. Daarbij moet je een appje sturen naar een nummer, waarna je direct antwoord op de vraag hoe druk het is.

Wie verkoeling wil zoeken bij de Galderse Meren kan eerst de drukte checken via het telefoonnummer 06 11 70 90 15. Voor de binnenstad is het nummer 06 11 77 80 60.

Populariteit

De populariteit van fietsen en wandelen in Brabant is door de beperkingen van corona gestegen tot ongekende hoogte. VisitBrabant Routebureau, de organisatie die meer dan achttienduizend kilometer knooppuntroutes in Brabant beheert, meldt meer dan een verdubbeling van het aantal gebruikers van de online routeplanner. Naar verwachting zal die populariteit nog verder toenemen. Om de verwachte drukte goed te organiseren is nu de druktemeter gelanceerd.