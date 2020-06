Duikteam in rouw om plotseling overlijden duikcoach: 'Wij gaan onze buddy erg missen'

BREDA - Duikteam Dusky uit Breda is hard geraakt door het plotselinge overlijden van hun duikcoach Jan Vermeeren(65). Vermeeren kwam afgelopen weekend om het leven na een duik bij Tholen. Hulpdiensten probeerden Vermeeren nog te reanimeren, maar het mocht niet meer baten.

Op haar website heeft het team gereageerd op het plotselinge overlijden van de duikcoach uit Rijsbergen. Vermeeren werd zondag na een duik bij duiklocatie de Vuilnisbelt op Tholen onwel. Samen met een voorbijganger en later ook de opgeroepen hulpdiensten is geprobeerd hem nog te reanimeren. Het mocht echter niet baten.

"De vrijdagavond daarvoor heeft Jan als duikcoach nog een nachtclubduik geleid en heeft hij samen met zijn dochter Sabina een mooie duik bij Anna-Jacobapolder mogen maken", schrijft het team op de site. "Jan was een zeer ervaren duiker en heeft al veel duikplaatsen over de hele wereld bezocht. Pas sinds kort genoot Jan van zijn pensioen en had nog veel duikvakanties met zijn vrouw Annemiek, zijn kinderen en kleinkinderen op de agenda staan. Helaas gooide corona roet in een reeds geplande duikreis naar Egypte, maar zo optimistisch als Jan was liet hij zich hierdoor niet uit het veld slaan en dook hij zo snel als het weer kon in de Zeeuwse wateren hopende dat ze snel weer naar Egypte konden gaan."

Het team wenst de familie van Vermeeren veel sterkte en laat weten hun 'buddy' erg te gaan missen.

Duikteam Dusky

Duikteam Dusky heeft ruim 150 leden en draait volledig op vrijwilligers. Het team traint bij zwembad Sonsbeeck.