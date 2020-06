Tweede verdachte vernielingen oudjaar meldt zich: nog zeven gezocht

BREDA - Een tweede verdachte van de vernielingen die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden in de Hoge Vucht heeft zich gemeld. Er worden nu nog zeven mensen gezocht. Bureau Brabant deelde foto's en videobeelden van de groep.

Tijdens oudejaarsavond liep het op meerdere plekken in Breda uit de hand. Vooral in de wijk de Hoge Vucht was het onrustig en werd veel vernield. Door de ontploffingen vlogen bij een bus van Arriva de ruiten eruit en lagen de scherven door de bus. Ook de politie werd belaagd. De schade liep op tot honderdduizenden euro's. De politie zoekt de daders van het levensgevaarlijke geweld. De kans is groot dat de jongeren uit de buurt komen.

"Misschien heeft u wel een vermoeden. Deel dat dan met ons. Elk beetje informatie hierover is heel erg welkom! Aan u de vraag om ons daarbij te helpen. Dat kan met tips, maar dat kan ook met beelden. Want er is veel gefilmd die avond en nacht. En die beelden kunnen ons ook helpen om de daders op te sporen. Heeft u beelden van die nacht? Deel ze dan met ons!" Tippen kan via het tipformulier.