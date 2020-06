Zaterdag grote manifestatie tegen racisme in Breda op het Chasséveld

BREDA - Aanstaande zaterdag vindt er een solidariteitsprotest plaats op het Chasséveld naar aanleiding van de dood op George Floyd. Het protest is een initiatief van veel verschillende Bredase organisaties, waaronder het Mondiaal centrum, Bo Breda, Amnesty Breda en Buddy to Buddy.

Het protest, dat de naam 'Manifestatie Breda tegen racisme' heeft, zal zaterdag 13 juni om 14.00 uur staren. Via het Facebook-evenement dat is aangemaakt worden Bredanaars uitgenodigd om deel te nemen. Wie wil komen, moet zichzelf op Facebook op 'gaan' zetten, zodat de organisatie een goed beeld heeft van hoeveel mensen er komen. De demonstranten zullen anderhalve meter afstand houden tot elkaar en mondkapjes dragen.

Voor het protest wordt momenteel een programma ontwikkeld. Er zal muziek zijn en verschillende sprekers.

Racisme

In Breda kwamen vorige week al 42 mensen bij de Koepel bijeen om op te staan tegen racisme. Meerdere organisaties en individuen willen hier onderdeel van zijn, daarom kwam het initiatief van het Mondiaal Centrum om aanstaande zaterdag een grootschalig solidariteit protest te organiseren. Al snel sloten veel organisaties zich aan, namelijk BO, Amnesty Breda, Platform Caribisch Nederland, Stichting Herdenking en viering afschaffing Slavernij, Stichting Marokkaanse jongeren, Stichting Jara en Buddy to Buddy. Zij roepen samen Bredanaars op om solidair te staan aan de gebeurtenissen in Amerika maar ook op te staan tegen het racisme wat nog dagelijks voorkomt in onze eigen stad.

De Black Lives Matter protesten zijn al in verschillende steden door het land georganiseerd. Dat gebeurde onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en Middelburg.