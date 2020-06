Bewoners Zandberg starten crowdfunding voor onafhankelijk onderzoek: 'Betaald parkeren is niet de oplossing'

BREDA - De bewoners van Zandberg geven hun strijd tegen het invoeren van betaald parkeren in de wijk nog niet op. Nu de gemeenteraad niet meegaat in hun eis om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren, willen de bewoners het onderzoek zelf laten uitvoeren. Om dat te bekostigen gaan de bewoners een crowdfundingactie starten.

De bewoners van Zandberg zien niets in het plan van de gemeente Breda om betaald parkeren in te voeren in de wijk. "Wij hebben sterke twijfels of invoering van betaald parkeren de lokale parkeerdruk in onze wijk gaat oplossen", leggen initiatiefnemers Jan-Volkert Meuldijk, Bert von Stockhausen, Rico Bianchi en Peter Elbertse uit. Dat zij steun hebben van een groot deel van de bewoners, blijkt wel uit de 1000 handtekeningen die zij ophaalden met hun petitie.

Eind mei liepen zo'n honderd bewoners mee in een protestmars van Zandberg naar het Stadhuis. Daar werden de handtekeningen overhandigd aan burgemeester Depla. De belangrijkste eis van de ondertekenaars was de uitvoering van een gedegen draagvlak-onderzoek. Diezelfde avond werd tijdens de behandeling in de gemeenteraad echter duidelijk dat het college en een meerderheid van de gemeenteraad niet meegingen in die eis. De gemeenteraad blijft staan achter het direct invoeren van het betaald parkeren. Dit onder andere omdat er al veel metingen in de wijk zijn verricht die aantonen dat 'vreemdparkeerders' (auto's van buiten de wijk) een groot onderdeel van het probleem zijn. In andere wijken in Breda is bewezen dat het invoeren van betaald parkeren vreemdparkeren tegengaan.

Crowdfunding

Toch geven de bewoners niet op. Zij willen alsnog een draagvlak en een verkeerskundig onderzoek en starten daarom binnenkort een crowdfundingactie. "Door het inzetten van crowdfunding willen wij de financiering vanuit de wijk regelen. Komende week gaan wij gesprekken voeren met een aantal onderzoeksbureaus en tuigen wij crowdfunding op." Om discussie over kwaliteit van onderzoek te voorkomen worden onafhankelijke bureaus gezocht.