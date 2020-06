Geen grote intocht in Breda op 14 november: Ook Sinterklaas maakt zich zorgen over corona

BREDA - Er vindt dit jaar geen grote Sinterklaasintocht plaats in Breda. Dat heeft het Sinterklaas Comité Breda bekend gemaakt. Vanwege het coronavirus is het niet verantwoord om de traditiegetrouw drukbezochte intocht door te laten gaan. Het comité zal daarom een vervangend feest organiseren. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend.

"Na goed overleg met de Sint, waar het uitstekend mee gaat, hebben wij besloten dat het dit jaar net iets anders zal gaan dan andere jaren. Er zal dan ook geen grote intocht plaatsvinden", laat het Comité op Facebook weten. "Zowel de Sint als wij vinden dat de gezondheid van ons allen voor gaat."

Toch hoeven kinderen zich geen zorgen te maken, stelt het Comité. Sinterklaas komt 'gewoon' naar Breda. Het comité zal daarvoor alternatieve activiteiten gaan organiseren. Hoe dat eruit komt te zien, laten zij nog even in het midden. Het Comité verwacht daar komende weken meer over bekend te kunnen maken.

Afstand houden

Afstand houden is bij een intocht simpelweg niet mogelijk, stelt het Comité. "Wij willen niet nog meer corona besmettingen. Ook kijken wij naar onze vrijwilligers en willen wij dat die ten alle tijden veilig zijn, en wij willen het niet op ons geweten hebben dat iemand corona op loopt tijdens onze intocht."