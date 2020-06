Kermisexploitanten in stoet richting Den Haag: 'Wij willen open'

BREDA - Zo'n dertig kermisexploitanten vertrokken donderdagochtend vanuit Breda richting het Malieveld in Den Haag. Daar gaan zij protesteren tegen de huidige onduidelijk rondom de heropening van hun branche.

Een groep kermisexploitanten verzamelde zich donderdagochtend rond 08.00 uur op de Charles Stulemeijerweg in Breda. Vanaf daar vertrokken zij rond 09.00 uur in een stoet richting Den Haag. Dit deden zij inclusief kermismateriaal.

Onduidelijkheid

Er heerst momenteel veel onzekerheid binnen de kermisbranche. Zij zijn één van de sectoren die nog geen duidelijkheid hebben over de heropening. Daarom voeren zij deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak om de attractie zo snel mogelijk weer te laten draaien.



"Kabinet, doe nou een keer je best voor de kermisbranche. We willen zo vlug mogelijk open, uiterlijk 1 juli, zodat we nog een paar maanden voor de boeg hebben. Laat deze oudste traditie van Nederland niet in de kou staan", liet Jan Boots, directeur van de Nederlandse Kermisbond weten.



Foto: Tom van der Put

Protocol

De Nederlandse Kermisbond dient samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken. In dit protocol staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open moeten kunnen. "We hebben stickers om de goede plaatsen aan te geven, markeringen voor de looproutes en wasgelegenheid voor de mensen, ook voor de mindervaliden onder ons. Wat wil je nog meer?"



Foto: Tom van der Put