Jeugdfondsambassadeur Pieter Buist: 'Zeker nu moeten alle kinderen kunnen blijven sporten'

BREDA - Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. Daardoor kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. Met de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ laat het Jeugdfonds Sport en Cultuur deze gezinnen weten dat ze een beroep op hen kunnen doen.

Pieter Buist, is One championship MMA figther en ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Pieter is opgegroeid in de wijk Hoge Vucht en Geeren-Zuid en heeft als kind ervaren hoe belangrijk het is om te kunnen sporten, ook als er geen geld voor is. "Ikzelf heb als kind ervaren dat sport een positieve invloed heeft op meerdere vlakken, ook al is de thuissituatie niet wat het hoort te zijn. Sporten heeft hem doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en een toekomstperspectief gegeven, waardoor hij van sporten zijn beroep heeft kunnen maken", aldus de topsporter. "Ik vind het zeer belangrijk dat alle kinderen in Breda mee kunnen doen, omdat sport voor mij heel veel heeft gedaan en gebracht voor vroeger en nu. Zeker nu moeten kinderen mee kunnen blijven doen, zodat ze niet te veel klappen krijgen van de crisis die er nu is."

Ken jij ook een kind dat mee wilt doen? Ga dan naar de site van het Jeugdfonds.