Meldingen processierupsen stromen binnen: ruim 500 in de eerste week van juni

BREDA - Het processierupsenseizoen is in volle gang. Dat blijkt wel uit het aantal meldingen dat de gemeente Breda afgelopen tijd heeft binnen gekregen. In de eerste zes dagen van juni ging het om ruim 550 meldingen. Dat is ongeveer evenveel als er in heel de maand mei binnen kwamen.

De processierups zorgde vorig jaar voor veel overlast in Breda. Vooral in de maand juni stroomden toen de meldingen van nesten binnen. In totaal kwamen er toen zo'n 2000 meldingen binnen. En het lijkt erop dat het dit jaar niet veel anders zal zijn. In de eerste zes dagen van juni kwamen namelijk al zo'n 550 meldingen binnen bij de gemeente Breda. Wel lijkt uit de meldingen dat het rupsenseizoen dit jaar eerder is begonnen dan in 2019. Toen kwamen er in heel mei namelijk 70 meldingen binnen, tegenover 570 in 2020.

Wie een nest tegenkomt, kan die bij de gemeente melden via www.breda.nl of 14076. Wanneer het nest op gemeentegrond zit, komt de gemeente het wegzuigen. Er zijn dit jaar twee zuigploegen actief in de gemeente. Dat is er één meer dan vorig jaar. Hierdoor kunnen meldingen sneller en vaker worden afgewerkt. Wanneer de gemeente een nest weg komt zuigen, wordt de hele boom gezogen. Dat is dus inclusief de kruinen van de eikenbomen. Dat moet de bestrijding effectiever maken.

De plekken die het meest worden gemeld, komen als eerste aan de beurt. Op drukke plekken met overlast staan waarschuwingsborden.