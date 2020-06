Verduurzaming in de wijken dankzij windmolens langs A16

BREDA - De gemeente Breda en de Dorpsraad Princenhage, de Dorpsraad Prinsenbeek, de Wijkraad Haagse Beemden en de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West hebben vandaag hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA). In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden.

Op 3 april 2019 hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda, Drimmelen Moerdijk en Zundert, ontwikkelaars, belangenorganisaties, een aantal stichtingen en de Bredase wijk- en dorpsraden hun handtekening onder het ‘Convenant Energie A16’ gezet. Deze partijen spraken af dat 25% van de winst van de winst uit de windmolens wordt geïnvesteerd in projecten om de energietransitie in de A16 zone te versnellen. De concrete projecten zijn opgenomen in de Lokale Energie Agenda, die vandaag werd ondertekend.

Samen met gemeente Breda voeren de vier dorps- en wijkraden de acties uit de LEA uit. De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Het gaat daarbij om projecten in de Dobbelsteen in Princenhage, dorpsplein/kerk/pastorie in Effen, het kerkgebouw in Prinsenbeek en een pilot met CO2- gestuurde ventilatieboxen in de Haagse Beemden. Het plan is om via het samenwerkingsverband Energie A16 woningen te isoleren en zonnepanelen op daken te plaatsen. In principe kan iedereen daar gebruik van maken, ook sportverenigingen en het MKB. De voorbereidingen gaan nu al van start. Deze zomer doet de Raad van State uitspraak over de windmolens langs de A16.

Wethouder Greetje Bos hierover: “Energietransitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. De wijze waarop deze lokale agenda tot stand is gekomen, getuigt van een gezamenlijk gevoel dat we aan de slag moeten. De goede samenwerking van de wijk en dorpsraden met de gemeente in het project energie A16 is hier een mooi voorbeeld van. Ik ben blij dat we samen dit traject gelopen hebben. Belangrijk is dat met deze Lokale Energie Agenda gedragen en concrete projecten worden voorgesteld om deze wijken en dorpen te verduurzamen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie”.