Zwembad De Kuil officieel open tijdens zomervakantie: 'We zijn super blij'

PRINSENBEEK - Zwembad De Kuil in Prinsenbeek gaat officieel open tijdens de zomervakantie. Dat meldt het zwembad op Facebook.

Goed nieuws voor alle waterratten! Van 11 juli tot en met 23 augustus gaat het Beekse zwembad De Kuil open. Dat maakte het zwembad deze week bekend via hun Facebook. Het was nog even spannend of het zwembad tijdens de zomervakantie open zou gaan. "Gezien de tijd waar we in zitten zal het een en het ander anders verlopen dan jullie van ons gewend zijn", aldus de directie. "Maar we verwachten zeker geen problemen." Hiermee verwijst de directie naar de regelgeving rondom corona. "We zijn super blij jullie dit nieuws te kunnen melden en hopen dat jullie dat ook zijn."

Vrijwilligers

Ook doet het zwembad via Facebook een oproep voor vrijwilligers. "Onze planning voor de vrijwilligers loopt al aardig vol, maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken", aldus de directie. "Vind je het leuk om ons een dag(deel) te komen hlepen? Meld je dan aan op vrijwilligers@dekuilprinsenbeek.nl."