Hartverwarmend: Blikjes en bierdopjes voor een rolstoelbus voor Nanne (6)

BREDA - De 6-jarige Nanne van den Broek is meervoudig gehandicapt en heeft dringend een rolstoelbus nodig. Maar zo'n bus, die 40.000 euro kost, wordt niet vergoed. Daarom zijn haar ouders gestart met het inzamelen van bierdopjes, blikjes en oud ijzer. Ook in Breda wordt mee gespaard. De Aogse Markt doneerde al 120 kilo bierdopjes aan het gezin.

De 6-jarige Nanne uit Rucphen heeft al veel meegemaakt in haar korte leven. Ze is niet alleen veel te vroeg en te klein geboren, ze heeft ook een zeer zware herseninfarct gehad in mama's buik. Hierdoor zijn verschillende diagnoses ontstaan waar Nanne dagelijks mee moet leven, waaronder cerebrale parese. Haar ouders hoorden van artsen dat Nanne nooit zou kunnen lopen of praten. Gelukkig laat Nanne haar ouders versteld staan, en loopt ze inmiddels al heel kleine stukjes en zegt ze woordjes. Echter zal Nanne levenslang rolstoel afhankelijk zijn. En daarbij lopen haar ouders tegen een probleem aan. De kleine rolstoel past nu nog in de auto, maar Nanne groeit snel. En daardoor is een rolstoelbus een must. Die worden echter niet vergoed, wat betekent dat haar ouders 40.000 euro moeten regelen. Daarom zijn ze gestart met in het inzamelen bierdopjes, blikjes en oud ijzer.

Op veel plekken in Brabant zijn al inzamelpunten te vinden. In Breda doet de Aogse Markt mee. Zij hoorden het verhaal van Nanne, en besloten 120 kilo bierdopjes te doneren. Ook zijn ze inzamelpunt geworden. "Gooi je bierdopjes en lege bier- en frisdrankblikjes dus niet meer weg, maar stop ze in een tas. Tas vol? Breng hem naar ons en wij zorgen dat het bij Nanne terecht komt ten goede van haar rolstoelbus."

Marathon

De eerste maand van de actie verliep voor de familie boven verwachting. Er werd zo'n 5000 euro opgehaald. . “Op zich loopt het lekker”, concludeert moeder Sandra. “Het is echter geen sprint, maar een marathon die we aan het lopen zijn. We hopen rond deze tijd volgend jaar een foto van de rolstoelbus van Nanne op de Facebookpagina te kunnen plaatsen”.

Wil je meer weten? Kijk dan op de Facebook-pagina Rolstoelbus voor Nanne.