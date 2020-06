Bredase Herman van der Zandt begint podcastserie over wielrennen

BREDA - Journalist Herman van Zandt begint samen met Martijn Hendriks een podcastserie. Deze gaat over alles wat met wielrennen en racefietsen te maken heeft. "Wij houden van de racefiets en alles wat daarbij hoort."

In de podcast bespreekt het tweetal steeds iets wat met wielrennen en de racefiets te maken heeft. "Hoe kan ik beter en efficiënter trainen? En, wat moet ik eten voor een rondje van honderd kilometer? Dat soort vragen passeren de revue." Maar ook komen onderwerpen als de fietsinfrastructuur, Nederland als fietskennisexportland en de betekenis van de fiets voor de Nederlandse samenleving, aan het bod.

"Daarnaast bespreken we ook datgene wat jij wil horen of beantwoorden we die vraag waarmee jij al jaren rondloopt." Je kunt al je vragen opsturen via @hendriksmj of @hermanvdzandt. "Maar er is meer, veel meer", aldus het duo op Spotify. "Want uiteraard is er ook aandacht voor onze eigen avonturen op de racefiets. In deze podcast hoor je nog nooit vertelde verhalen over The Longest Day, trainingsrondjes, verhalen uit de Tour de France, fietsvakanties en nog veel meer."