Depla reageert bij Op1 op optreden Halsema: 'Er is geen perfect besluit'

BREDA - Burgemeester Paul Depla schoof gisterenavond aan bij de talkshow Op1. Daar sprak hij over het optreden van Halsema tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op De Dam. "Er is geen perfect besluit."

De Bredase burgemeester was woensdagavond uitgenodigd om bij de talkshow zijn mening te geven over het optreden van Halsema. Depla begon meteen duidelijk. "Je moet altijd heel erg oppassen, er is geen perfect besluit", aldus de Bredanaar. "Maar als je te snel toegeeft, dan krijg je meteen de rekening gepresenteerd", voegde hij er aan toe. "Ik ben het eens met mensen die een bestuurder willen die staat voor zijn/haar zaak. En niet iemand die zijn standpunten bijstelt op basis van anderen", zegt Depla. "Dat is namelijk niet fair."

Tweede Kamer

Depla stuurde gezamenlijk met een aantal andere burgemeesters, gemeenten en het veiligheidsberaad een brief naar de Tweede Kamer. Daarin noemden zij het optreden van de Kamer tegen Halsema 'onbehoorlijk'. "We willen met deze brief laten zien dat we de Amsterdamse burgemeester niet in de kou laten staan", licht Depla toe. "Natuurlijk zijn er dingen fout gegaan, maar wij steunen Femke."

Chasséveld

Ook haalde de burgemeester in de talkshow de geplande demonstratie in Breda aan. "Zaterdag staat er een protest gepland op het Chasséveld in Breda", aldus Depla. "We hebben veel geleerd van andere demonstraties. Zo weten we dat er beter geen podium kan komen en dat er goede geluidsinstallaties aanwezig moeten zijn."

Demonstratie op de Dam

Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, raakte in opspraak na haar optreden tijdens een demonstratie op de Dam. Duizenden mensen kwamen af op deze demonstratie. Het werd daardoor veel te druk. Ook werd de anderhalve meterregel niet nageleefd. Burgemeester Halsema besloot ondanks de drukte niet in te grijpen.