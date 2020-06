Bredase Sjors fietste in één dag 350 kilometer om geld op te halen voor ALS

BREDA - Eigenlijk had Sjors Kloosterman nu in Frankrijk willen zitten. Al jaren zet hij zich in als vrijwilliger bij de Tour Du ALS. Daarmee wordt geld ingezameld voor ALS-patiënten en onderzoek naar de ziekte. Maar door het coronavirus moest er een streep door het evenement worden gezet. Toch wilde Sjors 11 juni, de dag waarop de fietstocht plaats had moeten vinden, niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met 7 anderen fietste hij 350 kilometer door Nederland en bracht hij een verrassingsbezoek aan 5 ALS-patiënten.

Met veel trots en blijdschap blikt de Bredase Sjors Kloosterman terug op de tocht die hij donderdag 11 juni heeft afgelegd. Eigenlijk zou hij die dag zes keer de Mont Ventoux hebben bedwongen in Frankrijk. Maar in plaats daarvan fietste hij samen met zeven anderen 350 kilometer door Nederland. "Maar er waren veel meer mensen bij betrokken dan dat. We hadden onze tocht opgedeeld in etappes, en bij iedere etappe reden er mensen met ons mee", vertelt hij. Tijdens de rit die vanuit Breda bij het Spinveld vertrok en 's avonds eindigde in Den Haag bij het hoofdkantoor van ALS Nederland maakte de groep vijf keer een tussenstop. Alle vijf bij ALS-patiënten die eigenlijk ook op die dag de Mont Ventoux zouden beklimmen.

"We hadden dat geregeld met hun families. Dus de patiënten wisten van niks. De reacties toen wij ineens met een groep voor hun deur stonden waren echt overweldigend", blikt Sjors terug. "Eén van de patiënten, Aad uit Rotterdam, was zelf heel de dag op pad geweest met zijn handbike. Dat moment dat hij ons ineens voor zijn deur zag staan was echt enorm gaaf."

ALS

Sjors Kloosterman is eigenaar van het bedrijf 2RIDE, de grootste fietsverhuurder van Breda. Jaren geleden werd hij door de organisatie van Tour Du ALS benaderd om een bijdrage te leveren aan de logistiek van het evenement waarbij teams en patiënten de Mont Ventoux beklimmen om geld op te halen voor het goede doel. "Eigenlijk wist ik op dat moment heel weinig van de ziekte", herinnert Sjors zich.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De aandoening leidt ertoe dat spieren niet meer functioneren. Waar de ziekte vandaan komt is niet bekend. Een medicijn is er niet. "Momenteel leven mensen die de diagnose ALS krijgen daarna nog 3 tot 5 jaar. Het is dan ook hard nodig om geld op te halen voor onderzoek, en om de levens van de patiënten nog zo mooi en comfortabel mogelijk te maken", stelt Sjors.

Vorig jaar haalde Tour du ALS 1,2 miljoen euro op voor het goede doel. Dit jaar staat de teller op ruim 450.000 euro. "Het is dit jaar moeilijker om geld op te halen, omdat het evenement niet doorgaat. Dan zijn bedrijven toch minder gemotiveerd om een bijdrage te leveren. Bovendien hebben veel bedrijven het momenteel zelf ook financieel moeilijk." Toch hoopt Sjors dat er ook dit jaar weer een mooi bedrag kan worden opgehaald. "Het geld is gewoon nodig. Voor de patiënten van nu, en die van de toekomst."

Doneren kan via de pagina van Sjors op de website van Tour du ALS. Die vind je hier. Doneren kan nog tot 1 juli.



Foto: Perry Roovers