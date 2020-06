Onduidelijkheid over de coronaregels groeit: 'Eén op de vijf Bredanaars wil meer informatie'

BREDA - Eén op de vijf Bredanaars heeft behoefte aan meer informatie over onder andere sporten en handhaving. Ook missen zij specifieke adviezen voor Breda. Dat blijkt uit de derde inwonerspeiling van de gemeente, die zo'n 3000 Bredanaars invulden.

Het coronavirus houdt Bredanaars al meer dan drie maanden in de ban. Inmiddels worden er stap voor stap versoepelingen ingevoerd. Toch gelden er nog steeds meerdere maatregelen. Om te weten hoe Bredanaars de situatie ervaren, heeft de gemeente al meerdere inwonerspeilingen gehouden.

Met de komst van de versoepelingen is de behoefte aan informatie en duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen en het naleven ervan zichtbaar gegroeid. Bijna één op de vijf heeft behoefte aan meer informatie over sporten en het bezoeken van culturele instellingen. Ook spelen er steeds meer vragen over hoe de handhaving op maatregelen plaatsvindt. Ook geeft 18% van de Bredanaars in de peiling aan informatie te missen over adviezen specifiek voor Breda.

Opvolgen adviezen

Bijna alle ondervraagden Bredanaars geven aan de belangrijkste adviezen nog steeds te volgen. Wel zijn steeds minder mensen thuis gaan werken. Nog 84% zegt dat te doen, dat is 5% lager dan de vorige peiling. Net als in maart en april vindt de helft van de Bredanaars dat te veel mensen in Breda zich over het algemeen niet aan de adviezen houden. Volgens ruim een derde gaat dit met name om jongeren. Naar aanleiding van de versoepelingen van 11 mei werden Bredanaars gevraagd naar hun ervaringen. Negen op de tien inwoners gaven aan dat adviezen goed worden opgevolgd in de bibliotheken en bij het buitensporten onder 12 jaar. Het minst goed gaat het volgens de respondenten bij het zwembad. Daar gaven maar zes op de tien mensen aan dat de adviezen goed worden nageleefd.

Bredanaars waarderen hun leven in de Parel van het Zuiden wel. 92% van de respondenten gaf een voldoende voor hun leven (6 of hoger). Half april was dit ruim 87% en eind maart was dit 83%. Eén op de zes (17%) van de respondenten geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met de eerste peiling.