Na 35 jaar wordt het eerste vaatje haring niet geveild, maar geschonken aan Amphia

BREDA - Sinds vandaag is overal de Hollandse Nieuwe weer te koop. Normaal gesproken zou dat betekenen dat het eerste vaatje haring dan geveild is. Maar dat is door het coronavirus niet gebeurd. In plaats van een veiling, werd het eerste vaatje geschonken aan het zorgpersoneel. Dat gebeurde gisteren bij het Amphia in Breda.



Traditiegetrouw vindt een veiling van het eerste vaatje plaats in de visafslag Scheveningen. Dat is ieder jaar een grote show, maar vanwege de bestaande crisissituatie is het evenement voor de eerste keer in 35 jaar afgelast. Op de vraag wie dit jaar het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gegund zou zijn, wist het Nederlandse Visbureau snel antwoord: de IC-medewerkers in de ‘frontlinie’. Daarom werd het eerste vaatje haring gisteren overhandigd aan Christianne Lennards, lid raad van bestuur van het Amphia.

Tijdens een klein, feestelijk moment nam Lennard het vaatje samen met collega’s van de IC, SEH en Cohort-afdeling in ontvangst. Ook het personeel van het ziekenhuis werd getrakteerd. Zij konden allemaal in de kantine genieten van de verse haring.

Naast het Amphia trakteerde het Visbureau nog drie andere Nederlandse ziekenhuizen op haring voor het zorgpersoneel.