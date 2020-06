Dit is hoe de Bredase Singelloop er dit jaar uit ziet: 'Niet massaal, wél samen'

BREDA - De kogel is door de kerk. De jubileumeditie van de Bredase Singelloop gaat in oktober niet door en wordt voorlopig verplaatst naar zondag 3 oktober 2021. Dat maakte de organisatie dit weekend bekend. Maar dat wil niet zeggen dat de hardloopschoenen in oktober in de kast moeten blijven staan. Op 4 oktober 2020 wordt de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken gehouden.





Eigenlijk hadden de inschrijvingen voor de 35e editie van de AMGEN Singelloop in mei al moeten starten. Maar toen liet de organisatie weten meer tijd nodig te hebben. Want met de strenge coronaregels was wel duidelijk dat het hardloopevenement niet georganiseerd kan worden zoals we dat gewend zijn. Want normaal gesproken komen er met gemak zo'n 100.000 bezoekers naar de route toe om de duizenden deelnemers aan te moedigen. “De veiligheid van sporters, vrijwilligers en supporters staat voorop. En aangezien we die veiligheid in de huidige omstandigheden niet of onvoldoende kunnen garanderen was de beslissing om te verplaatsen snel gemaakt", laat voorzitter Willem Butz weten.

Toch wilde de organisatie het evenement niet zomaar voorbij laten gaan. Nadat de financiering afgelopen week definitief rond was, kon het dit weekend eindelijk verteld worden: De eerste Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken is een feit.

Thema

Het thema voor het nieuwe evenement is: Niet massaal samen, wél samen massaal. De basis van het Bredase alternatief is een start en finish vanuit huis. Het wordt een (hard)loopevenement die je loopt op een zelfgekozen plaats en een tijdstip naar keuze. Geen groot georganiseerd evenement, maar gewoon in je eigen buurt of woonplaats. Deelnemers lopen hun eigen rondje en via een GPS-gestuurde app worden de gelopen afstand en tussentijden geregistreerd. Voordeel van het alternatief is het feit dat er geen grote groepen mensen op één locatie bij elkaar gebracht worden, maar dat sporten en presteren wél gestimuleerd worden.

Toch is alleen een loop vanuit je eigen huis voor de organisatie van de Singelloop niet genoeg. "We willen mensen tóch het gevoel meegeven dat we samen bezig zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een dikke Singelloop bonus", legt bestuurslid Flip Kitslaar uit. De organisatie ontwikkelt in de komende periode samen met enkele partners een belevings-app die zowel door lopers als door fans gebruikt kan worden. “De app neemt je mee naar de warmte van Hartje Breda, waar velen van ons stiekem heel erg naar smachten!”

Afstanden

Alle afstanden van een reguliere Singelloop Breda kunnen ook in deze editie gewoon worden gelopen. Van Familieloop tot Halve Marathon. De tarieven worden dit jaar aangepast aan de bijzondere situatie. Deelnemers schrijven in op hun gewenste afstand en ontvangen het startnummer en de unieke Singelloop 2020 medaille vooraf in de brievenbus.

Nieuw dit jaar is het onderdeel ‘Walking & Wheeling’, een 5 km tocht gericht op sportieve wandelaars, Nordic Walkers, rolstoelers en wheelers. Daarmee wordt dus een nieuw onderdeel aan het evenement toegevoegd. Hiermee wil de organisatie nog meer mensen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan het evenement. De organisatie hoopt dat iedereen zijn startnummer op zal spelden zodat de zichtbaarheid van het evenement en de saamhorigheid toch in stand blijft.

Digitale momenten

Uiteraard zal het evenement ook gepaard gaan met verschillende digitale elementen waarmee de deelnemers wél massaal bij elkaar kunnen komen. Denk daarbij aan live-uitzendingen via social media, radio en tv. Zo zal het evenement digitaal gezamenlijk worden afgesloten, waarbij de opbrengst voor het goede doel bekend wordt gemaakt. Ook zal er digitaal geproost worden aan het einde van de dag. Daarover wordt later meer bekend gemaakt.

Inschrijven

Inmiddels brengen de vrijwilligers achter de schermen alles in gereedheid voor de opening van de inschrijvingen op zaterdag 27 juni aanstaande om 12.00 uur. Via de website en social media kanalen van @SingelloopBreda worden belangstellenden op de hoogte gehouden.

Goede Doel

Jaarlijks draagt de Stichting een deel van de opbrengst af aan het goede doel, in 2020 is dit De Vrienden van Amphia. In deze Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken staat het goede doel meer centraal dan ooit. Zo zal er dit jaar van elk verkocht Singelloop Special Edition loopshirt een bedrag van € 5,- worden afgedragen.