Bredase fitnesvlogger maakt indruk met reactie na verwoeste Lamborghini: 'Materiële schade is te vervangen'

BREDA - De Bredase fitnessvlogger Mohamed Lemhadi, bekend onder de naam Mo Bicep, maakt vandaag indruk met zijn reactie op het feit dat Dave Roelvink zijn Lamborghini total loss heeft gereden. "Materiële schade kunnen we vervangen. Gelukkig is er niks met Dave gebeurd", laat hij in een reactie video weten.

Dave Roelvink heeft gisterenavond een flink auto-ongeluk gehad. De auto waarin hij reed liep daarbij forse schade op. Maar de wagen was niet van Roelvink zelf, maar van de Bredase fitnessvlogger Mo Bicep. Hij is goede vrienden met Roelvink en had zijn auto uitgeleend.

In een reactievideo legt Mohamed uit hoe hij het nieuws hoorde. "Dave belde me op en zei 'Mo Bicep, het spijt me het spijt!'. En eerlijk gezegd, ik besefte het me nog niet", legt Mohamed uit. Pas toen hij de foto kreeg van zijn droomauto in de kreukels, drong het tot hem door. En dat was een pijnlijk moment. "Het is mijn droomauto waarvoor ik keihard heb gewerkt."

Toch is Bicep niet boos op Roelvink. "Het kon natuurlijk veel erger zijn", legt hij uit. "Ik had ook een belletje kunnen krijgen van iemand anders. Met het verhaal dat er iets gebeurd was met mijn auto én met Dave. Maar godzijdank is er niks met Dave gebeurd. Materiële schade kunnen we vervangen, maar immateriële schade niet." En dat levert de Bredanaar veel positieve reacties op. "Respect naar jou mo. Je had ook echt boos op hem kunnen zijn want het is een super dure auto, maar je hebt het anders aangepakt. Dat is niet altijd makkelijk om te doen dus nogmaals RESPECT met grote letters", schrijft iemand onder de video.