Urgente oproep burgemeesters: 'Crisis zorgt voor tweedeling in de steden'

BREDA - Vijftien Nederlandse burgemeesters, waaronder ook burgemeester Paul Depla, hebben vanochtend het manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’, aan het Kabinet overhandigt om extra aandacht te hebben voor het effect van de crisis op de armere delen van de Nederlandse steden. "Inwoners in onze kwetsbaarste gebieden worden zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar teveel problemen samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte."

In het manifest beschrijven de burgemeesters de situatie in hun gemeenten: “De coronacrisis raakt ons allemaal. De zorg staat onder druk en banen staan op de tocht. Als burgemeesters zien wij echter nog een verontrustend probleem steeds manifester worden: de ontwikkeling van de meest kwetsbare gebieden in ons land." Daarmee bedoelen zij de wijken en buurten waar een hele hoge concentratie van mensen woont die veel hulp en ondersteuning nodig hebben. "Hier wonen veel mensen zonder werk, met psychische problemen, in armoede. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen grijpt en de levensverwachting structureel lager is. De coronacrisis zorgt in deze gebieden een exponentiële toename van deze problematiek. Onze oproep aan u is: juist nu moeten we investeren in deze gebieden.”

De bestuurders van de steden zien het met grote zorg gebeuren. Volgens hen wordt er maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken. "De tweedeling in onze gemeenschap en de kansenongelijkheid nemen nog verder toe, de binding met de rest van de samenleving neemt nog meer af. Daarom doen wij nú, namens 15 gemeenten en de 1 miljoen mensen die in deze gebieden wonen, de dringende oproep aan u om samen alles op alles te zetten om dit te voorkomen."

De burgemeesters pleiten voor een, op deze stedelijke vernieuwingsgebieden toegespitst sociaal offensief. "We verzoeken de ministeries van BZK, OCW, J&V, VWS en SZW om met ons een bondgenootschap aan te gaan en te investeren in de grootste knelpunten die wij signaleren en die hier samenkomen in de huishoudens in deze kwetsbare buurten: onderwijsachterstanden, het lerarentekort dat in deze wijken nog schrijnender is, het oplopen van de werkloosheid, toename van schulden en armoede, spanningen in huis en op straat, huisvestingsproblemen voor kwetsbare groepen als arbeidsmigranten en spoedzoekers, jeugdoverlast en risico’s op een vlucht in (ondermijnende) criminaliteit."

De volgende burgemeesters hebben het manifest ondertekend: Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma (Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuis (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en Jan Hamming (Zaanstad).