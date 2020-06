Gladde wegen door hevige regenval: Auto vliegt uit de bocht op A16

BREDA - Een automobilist is vanavond rond 21.00 uur uit de bocht gevlogen op de snelweg bij knooppunt Galder. Vermoedelijk was de oorzaak het gladde wegdek.

Vanavond trokken er enkele flinke buien met hevige regenval en onweer over Breda. En dat zorgde voor veel plassen op het wegdek en gladde wegen. Dat was ook het geval op de A16 bij knooppunt Galder. Daar vloog een automobilist, hoogstwaarschijnlijk door de regen op de weg, uit de bocht.

De automobilist kwam er goed vanaf. Hoewel hij met zijn auto ondersteboven in de berm belandde, kon hij zonder ernstige kleerscheuren uitstappen. Wel werd hij voor de zekerheid nagekeken in een ambulance die op het ongeval was af gekomen. Ook brandweer en politie kwamen ter plaatse.