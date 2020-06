Bijna helft van alle Bredanaars is niet ingeschreven bij Donorregister

BREDA - 47 procent van de Bredanaars van achttien jaar of ouder staat nog niet geregistreerd in het donorregister. Nu betekent dat dat organen na hun dood niet kunnen worden gedoneerd, maar per 1 juli gaat dat veranderen. Dan gaat de nieuwe donorwet in.

De gemeente Breda scoort met die 47 procent niet-geregistreerden boven onder het landelijk gemiddelde. Op 2 januari 2020 stond 51 procent van de totale bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan een jaar geleden. De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor.

Van de geregistreerde mensen gaf 55 procent aan donor te willen zijn, 34 procent gaf geen toestemming en 11 procent wenste de keuze hierover aan een nabestaande of een aangewezen persoon te laten.

Regionale verschillen

In 15 Nederlandse gemeenten stond meer dan 55 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder nog niet geregistreerd. De top drie bestond uit Urk (67 procent), Staphorst (65 procent) en Vaals (62 procent). De gemeenten met de hoogste aandeel geregistreerde donoren zijn Goirle en Oost Gelre (beide 37 procent niet geregistreerd) en Eersel, Sint-Michielsgestel, Hilvarenbeek, Uitgeest (36 procent niet geregistreerd).

Over de donorwet

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. In het nieuwe Donorregister vult u in of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloedvaten. Als u uw keuze invult, weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor wilt worden. Als u na 1 september 2020 nog niets heeft ingevuld in het register krijgt u een brief met de vraag of u uw keuze wilt invullen. Als u na de eerste brief niets invult, krijgt u na zes weken een tweede brief. Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Je keuze doorgeven kan via het donorregister.