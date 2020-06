Postcodeloterij steunt lokale ondernemers: Wijk in Ulvenhout wint cadeaubonnen

ULVENHOUT- Een hele wijk in Ulvenhout valt in de prijzen in de trekking van de Postcode Loterij. De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro dat kan worden ingeruild voor diverse cadeaukaarten naar keuze. Deze cadeaukaarten zijn te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt. Zo steunt de loterij de ondernemers uit de dorpen en steden die in de prijzen vallen. Het gaat om postcodegebied 4858.