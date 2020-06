Tweede Bredase flatspringer meldt zich: Anel B. gaat 20 jaar de cel in voor moord

BREDA - De 29-jarige Anel B uit Breda heeft zich dinsdagavond op het politiebureau in Rotterdam gemeld. De Bredanaar werd door de politie gezocht omdat hij 9 april 2020 door de rechtbank in Breda tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord veroordeeld, waarbij ook direct de schorsing van de voorlopige hechtenis werd opgeheven. Hij meldde zich echter niet waarna de politie actief naar hem op zoek ging. Daarbij werden ook Opsporing Verzocht en Bureau Brabant ingeschakeld.

Op 9 januari 2018 ontdekte de politie in Breda een doodgeschoten man in een flat aan de Roeselarestraat. De twee daders probeerden halsoverkop te vluchten omdat de politie voor de voordeur stond. Ze probeerden via het balkon op de derde etage te vluchten en vielen naar beneden. Hun vlucht mislukte jammerlijk: ze raakten beiden zwaargewond. Ze werden opgesloten, maar in oktober 2019 voor deze zaak voorlopig vrijgelaten tot de zaak voor de rechter zou komen.

Op donderdag 9 april werden de twee mannen door de rechtbank in Breda tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor moord, waarbij ook direct de schorsing van de voorlopige hechtenis werd opgeheven. De veroordeelde, Azzedine A, die inmiddels ook 29 jaar is, meldde zich op woensdag 15 april 2020 op een politiebureau in Breda na een oproep daartoe in Opsporing Verzocht. Anel B bleef echter spoorloos tot hij zich gisteren meldde op het politiebureau in Rotterdam. Hij wordt vandaar uit geplaatst in een penitentiaire inrichting.