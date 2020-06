Een muzikale ochtend bij 8 woonzorgcentra in Breda: Ouderen en personeel genieten van de Tillies

BREDA - 'De Tillies' hebben vanochtend een bezoek gebracht aan acht woonzorgcentra in Breda. Met hun muzikale en sfeervolle bezoek brengen ze een ode aan de ouderenzorg. En die werd enorm gewaardeerd, zowel door het personeel als door de ouderen zelf.

De Tillies zijn drie 'zusters' die normaal gesproken in de verpleeghuizen het personeel in het zonnetje zetten en onder andere trainingen. "Wij zijn ZZP-ers en werken alledrie ook in de zorg en weten als geen ander dat het allemaal niet vanzelf gaat." Eerder maakten ze al een tour door Rotterdam en Dordrecht om met hun ode aan de zorg het personeel en de bewoners een hart onder de riem te steken. En vandaag gingen ze langs op acht plekken in Breda.

"Er zijn nog steeds veel Corona-patiënten in de verpleeghuizen en de zorg heeft het niet gemakkelijk. Nou is de zorg in beeld, maar het zou heel mooi zijn als ook een keer de ouderenzorg wat meer onder de aandacht wordt gebracht." De Tillies bezochten Surplus Elisabeth, Westerwiek, Thebe Haga, Lucia, Aeneas, De IJpelaar, Ruitersbos en De Donk.



Wesley van der Linde