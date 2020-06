Het racismedebat in Breda: Deze drie Bredanaars stonden op het Chasséveld

BREDA - Het is al weer bijna een week geleden dat meer dan duizend demonstranten zich de BLM-manifestatie verzamelden op het Chasséveld. Drie van hen waren Tanya (73), Berend (21) en Ophelia (22). Ook zij kwamen naar het Bredase veld om te protesteren tegen racisme en politiegeweld.

Tanya (73)

Eén van de demonstranten was de kleurrijke Tanya. Zij kwam samen met een vriendin naar het Chasséveld. Op een stuk karton heeft de 73-jarige de tekst ‘all different, all equal’ geschreven. Een leus die goed bij de opvattingen van de vrouw past. Activisme is namelijk niets nieuws voor de 73-jarige Bredase. “Ik zet me als sinds 1968 in voor de rechten van de mens. Ook voor gelijkheid in het onderwijs. Ik ben écht solidair met alle mensen, maar we hebben nog een lange weg te gaan totdat iedereen dat is”, legt Tanya uit.

Zelf heeft Tanya niet te maken met racisme, maar haar dierbaren wel. Haar man, kinderen en kleinkinderen zijn ‘gekleurd’, zoals ze dat zelf zegt. “Ik zie met mijn eigen ogen dat er anders naar hen gekeken wordt. Ik vind het verschrikkelijk dat mijn kleinkinderen behandeld worden alsof ze vreemdelingen zijn, terwijl ze hier geboren en getogen zijn. Ik sta hier niet voor mezelf, maar voor de toekomst van mijn kleinkinderen. Voor hen wil ik een betere wereld.”



Foto: Amber Kuijs

Berend (21)

Tussen de 1600 demonstranten stond ook de 21-jarige Berend. Hij droeg een bord met de leus 'racism is a virus. Stand up & be the cure'. Berend is half Turks en is met beide culturen opgevoed. “Ondanks dat ik half Nederlands ben, heb ook ik te maken met racisme. Als ik met mijn vrienden naar NAC ga, ben ik de enige die gefouilleerd moet worden. Hetzelfde gebeurt als ik uitga.” De 21-jarige is opgegroeid in de Hoge Vucht. “Daar zie ik genoeg donkere jongens die niet dezelfde kansen krijgen als mijn witte vrienden. Mijn goede vrienden met een donkere huidskleur worden soms gewoon niet serieus genomen.”

Ophelia (22)

Vanwege haar donkere huidskleur heeft Black Lives Matter direct betrekking op de 22-jarige Ophelia. “Bij sollicitaties merk je dat je huidskleur echt uitmaakt. Eén keer had ik eerst telefonisch een gesprek. Toen ik uiteindelijk op sollicitatiegesprek kwam werd er gezegd: ‘Ik had niet verwacht dat je er zó uit zou zien’. Ik word beoordeeld op mijn naam en uiterlijk in plaats van op wie ik ben.” Volgens haar is dit pas de eerste stap. “Het is nu belangrijk dat het probleem erkend en herkend wordt in de wereld. Als iedereen dat weet kunnen we naar stap twee. Dat is zorgen voor verandering. Daarom staan wij hier.”



Foto: Amber Kuijs