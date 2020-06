Eerste bewoners huurwoningen aan Westerik nemen sleutel in ontvangst

PRINSENBEEK - De eerste bewoners van de nieuwe huurwoningen aan Westerik hebben dinsdag hun sleutel in ontvangst genomen. Woensdag leverde WonenBreburg nog acht woningen op.

De bewoners ontvingen de sleutels van hun woning in het plan Westrik, een buurtschap in Prinsenbeek. Westrik is een compleet nieuwe wijk met dorpse uitstraling, gevarieerde bebouwing en veel groen, tussen de kern Prinsenbeek en het treinspoor. Er worden in totaal 113 nieuwbouwwoningen gebouwd. Met de oplevering van acht sociale huurwoningen aan de Wilgengrond zorgt WonenBreburg opnieuw voor een uitbreiding van het aanbod huurwoningen in Prinsenbeek.

“Elke woning erbij telt. Op nog geen tien minuten fietsen van Breda helpen we wederom acht huurders aan een betaalbaar huis. De huurwoningen liggen aan één van de ecologische verbindingszones, waardoor het gevoel ontstaat van wonen midden in de natuur. Ik weet zeker dat onze huurders zich in deze groene omgeving thuis zullen voelen", aldus Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg.

De acht eengezinswoningen van 79,5 m2 en 85 m2 hebben elk twee ruime slaapkamers en een vaste trap naar een open zolder. Ze zijn daarmee bedoeld voor drie- en meerpersoonshuishoudens en hebben een huurprijs van circa 650 euro per maand. De woningen zijn gerealiseerd in een ecologische wijk die ruim en groen van opzet is. Langs het spoor is een ecologische verbindingszone gecreëerd om een gevarieerde flora en fauna de ruimte te geven. Omdat de bewoners de natuur zich voor hun deur zien ontwikkelen heeft het nieuwbouwproject eenSKG Award ontvangen. Het project won de publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. Naar verwachting is de complete wijk eind dit jaar klaar.



Foto: RIESJARD SCHROPP